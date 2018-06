Un cotxe dels Jocs Mediterranis amb el conductor ebri atropella un nen de 5 anys

Un cotxe dels Jocs Mediterranis ha atropellat un nen de 5 anys a Salou. El menor, de nacionalitat irlandesa, creuava un pas de vianants quan va ser atropellat per un Toyota Auris de color blanc que circulava a gran velocitat. El nen es troba ingressat a la UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona des d'aquesta matinada en estat greu però la seva vida no corre perill.

Segons un comunicat emès per Tarragona 2018, aquesta matinada cap a les 23:45h ha tingut lloc al Passeig Miramar de Salou un accident de trànsit on s'ha vist implicat un vehicle de l'organització dels Jocs Mediterranis conduït per un treballador d'una empresa externa proveïdora de serveis, aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador.En el moment de l'accident el conductor es trobava fora del seu horari laboral i va donar positiu en el control d'alcoholèmia. En un primer moment, el vehicle va fugir, però el conductor es va presentar posteriorment a dependències policials, on se li va realitzar la prova d'alcoholèmia, la qual va donar positiu. El conductor triplicava la taxa d'alcohol permesa. Aquest dimarts podria passar a disposició judicial.L'empresa a la qual pertanyia el treballador l'ha apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials.

