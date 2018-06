VÍDEO Així narra Will Smith a National Geographic les impactants «torres humanes» de Catalunya

"Una torre humana en què els més petits estan a dalt de tot, sí". Aquestes paraules ressonen en el darrer capítol de la sèrie documental One Strange Rock de National Geographic quan es projecten les imatges d'un castell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Les pronuncia ni més ni menys que Will Smith, presentador i narrador, per il·lustrar els valors de superació i la valentia que transmet aquesta tradició popular catalana.Sota el títol Despertar, el novè capítol de la sèrie que s'ha traduït com a El nostre planeta, posa l'accent en les capacitats, els reptes i els límits, físics i mentals, dels éssers humans. Són protagonistes la Clàudia i la Marina, dues germanes bessones de la colla vallenca que tot just tenen 10 anys.

