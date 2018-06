Iglesias demana la llibertat dels «Jordis» després de veure'ls a la presó

Pablo Iglesias ha visitat aquest dimarts el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a Soto del Real. El líder de Podem anunciava hores abans en una entrevista a El Món a RAC1 que té la intenció de visitar tots els líders independentistes empresonats a Madrid i que començaria la ronda de visites amb Cuixart. Dit i fet. A les deu del matí s'ha desplaçat fins al centre penitenciari madrileny per reunir-se amb ell.El dirigent de Podem n'ha sortit al cap d'una hora. Segons explica La Vanguardia , Iglesias i la portaveu parlamentària de la formació lila, Irene Montero, van rebre fa unes setmanes Txell Bonet, parella de Cuixart. Tal com ha explicat el mateix Iglesias després de sortir de Soto del Real, també s'ha saludat amb Jordi Sánchez.En declaracions a TV3, Iglesias ha defensat la llibertat dels Jordis i de la resta de líders independentistes. Considera que, mentre no hi hagi sentència ferma, haurien d'estar lliures. Sobre l'acostament dels presos, confia que es pugui produir "aviat". Cal recordar que Pablo Llarena tancarà la fase d'instrucció de la causa contra el procés independentista en els propers dies.Les paraules d'Iglesias, que també pretén visitar Estremera i Alcalá Meco si el Ministeri d'Interior li "permet", arriben poques hores després de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra . El cap de files de Podem explica que Cuixart representa "alguna cosa molt especial" i, per aquest motiu, ha volgut iniciar amb ell la ronda de visites. "No ha deixat d'estar vinculat a la societat civil, i aquest fet li dona una autoritat especial", explica.En la visita a Soto del Real, s'ha trobat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i ha anat acompanyat del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens.

