El Govern accelera l'acció exterior i reobre sis delegacions tancades pel 155

El Govern tornarà a tenir presència exterior al Regne Unit, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia i als Estats Units i a França. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la posada en marxa de cinc de les delegacions que el govern espanyol del PP va tancar el 27 d'octubre amb l'aplicació del 155, segons ha anunciat el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, després de la reunió setmanal del gabinet presidit per Quim Torra. La cita s'ha celebrat més d'hora de l'habitual, a les nou del matí, perquè Torra es desplaça avui, juntament amb la consellera de Cultura, Laura Borràs, als Estats Units. Catalunya és enguany el país convidat al festival folk organitzat per l'Smithsonian.Una altra de les decisions que s'han pres és la de nomenar Meritxell Serret, consellera d'Agricultura de l'anterior Govern i exiliada a Bèlgica, com a nova delegada a Brussel·les . Succeeix en el càrrec Amadeu Altafaj, que en els últims anys va estar al capdavant de la representació de la Generalitat a la capital comunitària. La de Brussel·les va ser l'única delegació que l'Estat no va desballestar amb l'aplicació del 155, però sí que es va produir el cessament d'Altafaj, que prèviament havia tingut responsabilitats a la Comissió Europea.Maragall ha indicat que Luca Bellizzi serà delegat a Roma, mentre que Sergi Marcén seguirà com a representant a Londres. Són les ocupacions que tenien abans del 155. En el cas de Martí Anglada, que era delegat a París, s'encarregarà de coordinar la posada en marxa de la nova estructura exterior.Segons va explicar Maragall el 14 de juny des de Brussel·les, està prevista una segona fase de "consolidació" en l'escena internacional amb delegacions, corresponsalies o enviats específics a París, Portugal, els Balcans, els països nòrdics o, fins i tot, en zones d'altres continents en els pròxims dos o tres mesos.Pel que fa a la tercera fase d'obertura de delegacions, es preveu per abans que acabi l'any. Es tractaria, segons Maragall, d'una fase "d'expansió" que compta amb obrir noves seus i tenir "noves figures de presència" en llocs com el Mediterrani, l'Orient Mitjà, el Magreb, els països asiàtics o l'Amèrica Llatina.

