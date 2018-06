«El Foraster» de TV3 desmenteix que hagi tret símbols sobiranistes a la Garrotxa

Aquí teniu l'equip d'El Foraster d @tv3cat traient símbols q els molestaven x gravar a Santa Pau. Tot molt equidistant i asèptic. #Garrotxa pic.twitter.com/bYhYrQWJMT — ADL Garrotxa (CDR) (@ADLGarrotxa) 25 de juny de 2018

Acabo d’arribar a l’allotjament content després d’un intens dia de rodatge conversant amb la bona gent de Santa Pau. Agafo el mòbil i veig alguns comentaris que dubten del meu compromís. Ara mateix no sé si posar-me a riure o a plorar. En fi... demà més. https://t.co/FPa1QpWhhy — Quim Masferrer (@QuimMasferrer) 25 de juny de 2018

TV3 no ha donat instruccions per retirar símbols en cap gravació. Mai pretenem modificar els paisatges que mostrem en els nostres programes. Salutacions. — TV3.cat (@tv3cat) 25 de juny de 2018

El domàs i l'estelada van ser reposats ahir al vespre a la plaça de Santa Pau. Foto: @alexistudela.

Un tuit fet ahir dilluns per l'ADL Garrotxa, el CDR comarcal, va fer saltar totes les alarmes. S'hi denunciava que l'equip del programa El Foraster , de TV3, que presenta el popular actor Quim Masferrer, just a l'inici de l'enregistrament aquesta setmana a Santa Pau (la Garrotxa) del que serà el primer capítol de la nova temporada al setembre – que ja va avançar NacióDigital la passada setmana –, havien tret uns símbols sobiranistes de la vila:El rebombori a la xarxa va ser immediat amb acusacions, retrets i fins i tot insults. Tanmateix, tant el mateix Quim Masferrer com el programa El Foraster van desmentir qualsevol acció conta símbols sobiranistes al poble, com es pot llegir en aquests tuits:Fins i tot TV3 es va veure obligada a tallar aquest polèmica:ha pogut parlar amb Sintu Amat, de la productora Brutal Media, el qual ha assegurat que si es va retirar alguna cosa "va ser per qüestions d'atrezzo de l'escenografia i no pas amb intenció de cap persecució política". De fet, al vespre, el domàs i l'estelada que havien estat retirats tornaven a ser al seu lloc, com es pot veure a la fotografia d'aquí sota.Quim Masferrer i el seu equip són des de dilluns i fins aquest dimecres a Santa Pau per enregistrar el programa, que van presentar ahir junt amb el batlle, Josep Companys, a Santa Pau.

