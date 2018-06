Gay de Montellà llança Carles Tusquets com a candidat continuista a Foment

Foment del Treball ja viu en campanya, encara que no hi ha candidatures oficialitzades. Serà a partir del setembre quan la maquinària electoral de l'entitat es posarà en marxa. Fins al moment, es dona per feta la candidatura de Josep Sánchez Llibre, vicepresident de Conserves Dani que actualment és adjunt al president de la CEOE, Joan Rosell, per a les relacions amb el Congrés dels Diputats. Un àmbit que coneix a fons ja que va ser diputat de CiU durant anys.La candidatura de Sánchez Llibre es farà pública el setembre, segons ha pogut saberPerò ja està molt engreixada, després de setmanes de contactes intensos amb repreentants de grans empreses i sectors econòmics, on l'opció de Sánchez Llibre ha estat ben rebuda. A Foment ningú entén les raons per les quals Gay de Montellà no veu amb bons ulls la seva candidatura. Fa mesos que Gay busca un nom com a presidenciable oficialista. Ho va intentar amb l'empresària Susana Gallardo (Laboratoris Almirall), posicionada políticament contra el procés, pe`ro finalment no va reeixir. Ara, pot tenir més sort amb Carles Tusquets Trias de Bes.En cercles empresarials ha causat sorpresa que Tusquets pugui optar a presidir Foment. Es tracta d'un directiu financer amb molta trajectòria, que ja li ve de tradició familiar (Banca Tusquets), i que a inicis dels setanta va entrar a Banca Catalana, on arribaria a subdirector general. D'aquí va passar a Bankunión i després la seva carrera es vincula al Banc de Finances i Inversions (Fibanc), que va cofundar el 1989. Uns anys més tard, la va vendre a l'italià Grup Mediolanum (participat, entre d'altres, per Silvio Berlusconi).Com a responsable del Banc Mediolanum es va convertir en soci destacat de Berlusconi.La gestió de Fibanc-Madiolanum ha donat alguns mals de cap a Tusquets. L'any 2003, va haver de cessar el director de mercat de capitals per "manca de control de risc" en algunes de les seves operacions. El 2008, el Banc d'Espanya va imposar una sanció a Fibanc de 90.000 euros i una altra al mateix Tusquets de 10.000 euros per "negativa o resistència a l'activitat inspectora", en relació a diversos productes del banc. Però el principal problema que el va afectar va ser la fallida del Grup Athos, un entramat financer vinculat a Fibanc que va ser acusat d'estafa i blanqueig de diner i que es va arrossegar pels jutjats durant més de vint anys. El 2016, el Suprem va declarar culpable Carlos Nadales, el creador del fons, i va considerar que Mediolanum era responsable civil subsidiari El Banc Mediolanum també ha aparegut en algunes actuacions judicials derivades de diverses actuacions de membres de la família Pujol. L'Agència Tributària va informar el jutge Pablo Ruz que J ordi Pujol Ferrusola havia efectuat diverses operacions de divises a l'exterior a través de diverses entitats bancàries, entre elles Mediolanum En tot cas, el lligam entre Tusquets i els Pujol ve d'antic, dels anys de Banca Catalana. Amb posterioritat, el nom de Tusquets va circular amb força en el moment de la formació del primer Govern d'Artur Mas, el 2010. El financer va aparèixer com un candidat sòlid per exercir com a conseller d'Empresa i Coneixement. Finalment, es va designar Francesc Xavier Mena.Tusquets presideix la delegació espanyola de l'EFPA, l'associació europea d'assessoria i palnificació financera. Fa uns mesos, va publicar el llibre Enriquéceme despacio, que tengo prisa, una mena de manual d'autoajuda per qui vulgui omplir-se les butxaques nedant en el món dels taurons financers. Coneix el terreny. Recentment, Team&Work 5000, un hòlding controlat per Tusquets, es va afegir a les empreses que han traslladat la seva seu fora de Catalunya ., concretament a Madrid.

