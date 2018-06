Forn torna a demanar la llibertat i la Fiscalia s'hi oposa

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha tornat a demanar la llibertat durant la declaració davant del jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena. Forn declara a petició de la seva defensa, que no estava d'acord amb l'argumentació expressada pel jutge en la darrera interlocutòria on li denegava la llibertat.Llavors, Llarena va retreure a Forn que escrivís –juntament amb Junqueras- una carta que es va llegir en un acte a la plaça de Sant Jaume el 2 de maig. Segons el jutge, era una carta que mostrava suport als CDR però, en canvi, Forn ha remarcat que era només per "agrair el suport moral rebut" i que no es feia cap referència als comitès. Segons fonts presents a la declaració, la Fiscalia ha reconegut que s'havia relacionat la carta amb els CDR de manera errònia arran d'una notícia publicada per Okdiario.El jutge no s'ha pronunciat sobre si deixarà o no en llibertat a Forn (que ja ho ha sol·licitat fins en quatre ocasions) però la Fiscalia i VOX s'hi ha oposat. La vista ha durat poc més de 40 minuts.

