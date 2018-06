Reggae per Xics presenta «Ballant damunt la lluna», el primer disc amb cançons pròpies

Disc a disc i concert a concert, el públic més menut de casa s'ha acostumat als irresistibles ritmes jamaicans de Reggae per Xics , al soul desvergonyit, a la secció de vents i a les seves particulars versions dels clàssics populars de sempre. Ara, la part infantil de The Penguins tornen a la càrrega amb Ballant damunt la lluna (Buenritmo, 2018), un disc molt especial on inclouen temes propis per primera vegada i que presenten en format llibre-disc."Ignició!", acaba dient la introducció del disc, deixant pas a la seva feina més personal i a un so de luxe, pensat per a tots els públics i enregistrat amb tot el rigor que aquesta premissa requereix. De Tira pel dret a L'avi que estima el mar, cançons vitalistes, acurades, que s'enganxen i que fan que els peus es moguin sols, disposats a acompanyar cada melodia. El disc s'endinsa de ple a l'imaginari infantil per fer viatjar el públic "més enllà de les estrelles".L'àlbum compta amb cinc temes de collita pròpia i vuit més de versions de cançons populars, com L'esquimal, Rossinyol o una nova versió de la cançó de L'Avi que Estima el Mar amb la col·laboració de la big band de The Gramophone Allstars. Un altre dels grans reclams del disc és el format en què es presenta: un atractiu llibre pop-up de la mida habitual dels CD. Les lletres es van compaginant amb les escenes pop-up, recreacions d'aquest univers espacial amb estrelles i viatges siderals plens d'imaginació.Ballant damunt la lluna va sortir publicat el darrer dia de Sant Jordi, amb una gira que va arrencar el 20 de maig a Tarragona, passant per espais com el Born Centre Cultural o el festival (a)phonica de Banyoles, i que els portarà a presentar les noves cançons a escenaris tan imponents com el Grec (21 de juliol) o el Festival de Begur (11 d'agost). Altres actuacions previstes són el 6 de juliol al Cicle L'Estiu al Pati de Nou Barris, a Barcelona, el 14 de juliol a Quart i el 20 de juliol a Valls. El nou espectacle gira al voltant de l'espai i l'univers, tot combinant música, humor i pedagogia.

