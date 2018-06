Sánchez i Merkel es reuneixen avui amb el procés català sobre la taula

El nou president del govern espanyol comença a fer-se conèixer a Europa. Aquest dimarts, Pedro Sánchez viatja a Berlín per reunir-se amb Angela Merkel amb l'objectiu de segellar acords comunitaris entre els dos països. Sobre la taula també hi haurà, tal com informa La Vanguardia , el procés català.La trobada entre els dos dirigents europeus es produeix, precisament, en la recta final per l'extradició de Carles Puigdemont a Alemanya, que encara està en mans del tribunal de Schleswig-Holstein, el qual va demanar més temps per prendre una decisió definitiva. Segons apunta el mateix diari, que cita fonts de la Moncloa, la qüestió catalana serà un dels temes de conversa, tot i que no serà, en cap cas, el principal.Sánchez i Merkel tractaran els projectes comuns i pretenen establir les bases de les relacions bilaterals en la nova etapa que s'obre ara a l'Estat, després de la caiguda de Rajoy.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)