​Els Bombers aturen la fuita d'amoníac a la fàbrica de Palau-solità i Plegamans

Els Bombers de la Generalitat han aturat al voltant de dos quarts de dues d'aquest dimarts a la matinada la fuita d'amoníac que hi ha hagut aquest dilluns al vespre a la fàbrica de La Menorquina de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental).Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Plaseqcat ja que encara duren les tasques de reparació de la instal·lació afectada. Segons Protecció Civil, onze persones han hagut de ser ateses per molèsties lleus i ja han estat donades d'alta in situ. També ha calgut evacuar un centenar de persones de la fàbrica, que ha estat acordonada, que de moment no poden tornar als seus llocs de treball fins que no s'hagi acabat de reparar la instal·lació.No obstant, a Palau-Solità i Plegamans s'han aixecat les restriccions a la població i ja no és necessari el confinament. Les set dotacions dels Bombers de la Generalitat que a darrera hora d'aquesta nit passada treballaven per poder aturar la fuita es van retirar del lloc un cop solucionada la incidència.A més dels Bombers, fins al lloc també s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)