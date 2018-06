Cifuentes no es presenta a declarar pel cas del màster i la jutge envia un forense a casa seva

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, estava citada aquest dimarts a primera hora per declarar en qualitat d'investigada per falsificació documental i suborn arran de l'escàndol del màster. Ara bé, finalment no s'ha presentat al jutjat, al·legant motius mèdics. La magistrada que instrueix la causa, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidit enviar un forense a casa seva per avaluar el seu estat de salut.Al jutjat d'instrucció número 51 de Madrid l'esperaven a partir de les 9:00h del matí. Quan ha arribat l'hora, però, la defensa de l'exdirigent del Partit Popular madrileny ha presentat un escrit amb els motius de salut per excusar-la. La magistrada ha volgut comprovar la veracitat d'aquests motius i per això ha dictat una providència per enviar-li un metge. Ara, tal com apunten diversos mitjans, la declaració de Cifuentes s'ha ajornat fins al 23 de juliol.

