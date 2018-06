Pablo Iglesias visitarà els presos polítics «ben aviat»

Pablo Iglesias té la intenció de visitar els líders independentistes empresonats a Madrid. Així ho ha anunciat aquest dimarts al matí en una entrevista a El Món a RAC1 . El líder de Podem, assegura que anirà a Soto del Real per reunir-se "ben aviat" amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No ha concretat la data, però ha avançat que la farà pública "d'aquí a poc temps".Les paraules d'Iglesias, que també pretén visitar Estremera i Alcalá Meco si el Ministeri d'Interior li "permet", arriben poques hores després de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra . El cap de files de Podem explica que Cuixart representa "alguna cosa molt especial" i, per aquest motiu, vol iniciar amb ell la ronda de visites. "No ha deixat d'estar vinculat a la societat civil, i aquest fet li dona una autoritat especial", explica.En la mateixa entrevista, Iglesias confia que l'acostament dels presos també es produirà aviat, tenint en compte que Pablo Llarena pot tancar la fase d'instrucció de la causa contra el procés independentista en els propers dies.

