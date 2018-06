Telefònica obté els drets televisius de la Lliga per a les tres properes temporades

Telefònica aconsegueix el control i via lliure per explotar els drets televisius del futbol espanyol en les properes tres temporades. A canvi d'una operació de 2.940 milions d'euros, la companyia serà l'encarregada de decidir quin contingut es produirà, com es farà i quan es desenvoluparà. A partir d'ara, doncs, La Lliga portarà el segell Movistar.La plataforma televisiva emetrà el millor partit de cada jornada, l'anomenat, en exclusiva, i vuit enfrontaments més de Primera Divisió. Telefònica obté quatre dels vuit lots de contractes que estaven en concurs. Segons la companyia, l'oferta s'ajusta als "paràmetres" que estaven disposats a pagar per un "preu apropiat".

