​Macrooperatiu policial contra la màfia armènia a Barcelona i Badalona

Operatiu amb @policia contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives, i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa pic.twitter.com/T0ukmtQ9jt — Mossos (@mossos) 26 de juny de 2018

🚩 Macrooperación en marcha, en varias ciudades, contra una de las mayores organizaciones criminales de origen armenio de #Europa. Se vincula al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de armas, contrabando de tabaco, corrupción en apuestas deportivas... Op. con @mossos pic.twitter.com/pkhrNL8zZ8 — Policía Nacional (@policia) 26 de juny de 2018

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola porten a terme des del voltant de les sis d'aquest matí un operatiu conjunt contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb el tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa.El dispositiu s'està desenvolupant per ordre del jutjat d'Instrucció número 2 de Terrassa a les províncies de Barcelona, València, Alacant, Madrid i Albacete, segons ha informat el TSJC. La investigació es va iniciar el 2016, després d'un doble assassinat a Terrassa, i està sota secret de sumari. A hores d’ara, ja hi ha tres investigats en situació de presó provisional, comunicada i sense fiança des de fa mesos. Es preveuen un centenar de detencions.Concretament, el jutjat ha ordenat escorcolls a més de 70 poblacions com Barcelona i dos municipis més del Barcelonès; Madrid i altres sis municipis de la província; València i deu municipis localitzats a les comarques de La Safor, La Ribera Baixa, l’Horta Oest, l’Horta Sud, La Ribera Alta, Camp de Túria, Utiel-Requena i Horta de València; Alacant i Vinalopó Mitjà; i també Albacete.

