​142 detencions en un macrooperatiu contra la màfia armènia a Barcelona i Badalona

Operatiu amb @policia contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives, i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa pic.twitter.com/T0ukmtQ9jt — Mossos (@mossos) 26 de juny de 2018

🚩 Macrooperación en marcha, en varias ciudades, contra una de las mayores organizaciones criminales de origen armenio de #Europa. Se vincula al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de armas, contrabando de tabaco, corrupción en apuestas deportivas... Op. con @mossos pic.twitter.com/pkhrNL8zZ8 — Policía Nacional (@policia) 26 de juny de 2018

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut 142 persones en l'operació que ha desplegat aquest matí a primera hora contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb el tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa.La majoria dels arrestats són ciutadans armenis assentats a Catalunya, Madrid i València. Els agents han efectuat 73 escorcolls a Barcelona i altres poblacions de l'àrea metropolitana com Badalona, a més d'altres poblacions de les províncies de Madrid, València, Alacant, Elx i Cartagena. El dispositiu s'ha dut a terme sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 2 de Terrassa i amb coordinació de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada.En aquest operatiu, sense precedents, hi treballen més de mil efectius dels dos cossos policials i també compta amb la col·laboració d'Interpol i Europol que han traslladat set agents i tres oficines mòbils instal·lades a Barcelona, València i Alacant per analitzar totes les dades obtingudes en l'operació policial.La investigació es va iniciar a principis de l’any 2016 arran del doble assassinat de dos ciutadans georgians vinculats a l'organització criminal liderada per un dels seus caps que ostentava el rang de Vor v Zakone (traduït com a "lladre de la llei"), motiu pel qual es va crear un equip conjunt de recerca format per agents de la policia espanyola i dels Mossos d'Esquadra, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 2 de Terrassa i amb coordinació de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada.Al llarg d'aquesta investigació, s'ha pogut comprovar l'existència d'una àmplia organització criminal assentada en tot el territori nacional de caràcter internacional dedicada a una multitud d'activitats delictives, especialment robatoris amb força a vehicles, tràfic de drogues, contraban de tabac o corrupció en apostes esportives.Davant l'amplitud i l'abast de l'organització, els agents van decidir dividir la recerca en dues grans fases. La primera es va desenvolupar el 28 de novembre de 2017 quan es va desarticular un entramat criminal associat a l'organització . Es van realitzar més de 30 detinguts d'origen georgià i 14 diligències d'entrada i escorcoll a domicilis, empreses i establiments associats a l'organització.La segona fase s'està duent a terme des de primera hora d’avui per desarticular aquesta organització criminal d'origen armeni, íntimament relacionada amb l'entramat criminal georgià desarticulat a finals de l’any passat i amb vincles internacionals a Estats Units, França, Bèlgica, Itàlia i Lituània. Entre els 142 detinguts es troben sis líders criminals, considerats les màximes autoritats criminals als països que formaven l'extinta Unió Soviètica.De forma simultània, el jutjat ha emès cinc ordres internacionals de detenció i ordenat el bloqueig de nombrosos comptes corrents i l'embargament de béns mobles i immobles.Els integrants d'aquesta organització criminal armènia es dividien en dues grans faccions enfrontades entre elles i liderades cadascuna per un Vor v Zakone, els quals s'erigien com a caps d'altres Vor establerts en diferents demarcacions espanyoles i en països estrangers. Aquests Vor, juntament amb els seus homes de confiança, dirigien amb mà de ferro una multitud de membres dedicats a diferents activitats delictives, com ara el tràfic de drogues i armes, tràfic il·lícit de vehicles sostrets, robatoris en domicilis, contraban de tabac, receptació d’articles de joieria, corrupció en apostes esportives, suborns o extorsions.Part dels beneficis obtinguts per aquests clans criminals eren aportats en forma de donació o impost a una caixa comuna, denominada obschak. Els caps mafiosos ordenaven agredir els qui no volguessin contribuir amb l'obschak, i, fins i tot, van arribar a ordenar la mort de dos integrants, acció que els investigadors van frustrar després de confiscar l'arma de foc que anava dirigida per cometre els fets.La xarxa criminal comptava amb la col·laboració d'altres líders criminals assentats en diferents països d'Europa, els qui al seu torn també rebien el seu benefici econòmic. Per a dur a terme aquest flux de capital il·lícit, els membres de l'organització amb càrrecs intermedis o superiors, utilitzaven a integrants de menor rang per rebre i enviar els diners a través d'empreses especialitzades o fer lliurament en mà als grans capdavanters. Alhora, els diferents Vor gestionaven el capital il·lícit amb la finalitat de realitzar inversions patrimonials o compres de material subhastat per vendre-ho a l'estranger i així blanquejar els beneficis.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)