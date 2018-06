Així felicita Puigdemont a Meritxell Serret, nova delegada de la Generalitat a Brussel·les

L'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, serà la nova delegada de la Generalitat davant la Unió Europea , amb seu a Brussel·les, segons ha pogut saber TV3. Serret va ser cessada el mes d'octubre passat, junt amb tot el govern del president Carles Puigdemont, amb l'aplicació de l'article 155. Des de finals d'octubre, Serret viu a Brussel·les, actualment al costat d'altres exemembres de l'executiu de Puigdemont Toni Comín i Lluís Puig.



La delegació de la Generalitat a Brussel·les va ser l'única que va quedar oberta després de la intervenció de l'autonomia i l'aplicació de l'article 155 per l'executiu de Mariano Rajoy, El Govern català va anunciar recentment que es reobririen les delegacions a l'exterior.

Moltes felicitats @MeritxellSerret. Vas fer una magnífica feina com a consellera d'Agricultura i estic convençut que també ho faràs com a nova delegada de la Generalitat a Brussel·les. Talent, experiència i valentia per representar les nostres institucions al cor d'Europa! https://t.co/R4XrZDJgil — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 25 de juny de 2018

Serret ja ha rebut diverses felicitacions. Una de les més emotives, la del president Puigdemont, que ha piulat: "Moltes felicitats Meritxell Serret. Vas fer una magnífica feina com a consellera d'Agricultura i estic convençut que també ho faràs com a nova delegada de la Generalitat a Brussel·les. Talent, experiència i valentia per representar les nostres institucions al cor d'Europa!"

