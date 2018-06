Quim Torra elogia els cuiners del territori i els recorda que són «ambaixadors del país»

La taula presidencial del Sopar amb Estrelles d'aquesta nit. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Quim Torra ha entrat a saludar els cuiners entre fogons, abans de l'àpat. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El Berguedà és el territori escollit enguany per acollir la tercera edició de les jornades Gastropirineus, un congrés de cuina que compta amb prop de 200 professionals del sector. Un dels actes més destacats de la trobada és el Sopar amb Estrelles, que té lloc aquest vespre al restaurant Estany Clar de Cercs. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha assistit a l'àpat que reuneix fins a quatre cuiners del territori amb estrella. Torra ha destacat que la Gastropirineus "prestigia la gastronomia" i - tot recordant que aquest dimarts viatja fins a Washington per assistir a l'Smithsonian Folklife Festival - ha recordat als cuiners que són "ambaixadors de la cuina i ambaixadors del país".Quim Torra, que s'ha definit com un "enamorat" dels seus "productes" i del seu "paisatge", ha ressaltat que "la feina de donar a conèixer la gastronomia" ajuda "a aconseguir aquell país que somiem, aquell país sostenible on és possible sopar amb un lloc tan esplèndid com aquest, només a una hora de Barcelona". Torra ha tingut també ha tingut un record per "tota aquella gent que avui no pot sopar a Catalunya o que ha de sopar a les presons; estem aquí per ells, per dir-los que ells seran lliures i que el nostre poble també".El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha dit que reflexionat sobre "l'oportunitat" de participar d'aquest certament gastronòmic de primer nivell. "Quan ens ho van proposar, no en vam dubtar ni per un sol segon", ha afirmat Font. "Nosaltres vam apostar des de la primera edició, que es va fer a la Seu, per la gastronomia i la cuina que tenim aquí al Berguedà i que ens és un fil conductor i un nexe conductor amb tots els Pirineus", ha apuntat el president comarcal. Font ha remarcat que "la cuina berguedana és realment arrelada, que combina la tradició de tota la vida, i de la cassola, però també la modernitat, i els nous elements que es posen a la cuina i que avui podrem gaudir amb diferents cuiners.Fins a un centenar de comensals tasten aquesta nit un menú elaborat per cuiners de restaurants amb estrelles Michelin d'arreu de Catalunya, i altres xefs del país. El menú del Sopar amb Estrelles ha estat elaborat per Sergi Fernández i Jaume Sebastian de l'Estany Clar; Joel Castanyé de La Boscana (Bellvís); Jordi Juncà de Ca l'Enric (Vall de Bianya); Francesc Rovira de la Fonda Xesc (Gombrèn); Carles Flinch de Can Manel, Servi Vallès, d'Hotansa, i Roger Biosca de l'Hotel Isard d'Andorra. Entre els plats que s'han degustat, ous estrellats, ensaladilla de truita de riu amb el seu caviar, tosta amb porc negre del Pirineu de Lleida, Melós de vedella amb moixernons i una salseta de mel i cervesa, poltre amb verdures i bolets de temporada, cirera, llet de cabra i flor de saüc.David Font ha considerat que la Gastropirineus és una oportunitat per "teixir complicitats territorials". Font ha dit que "les comarques de muntanya són normalment les més allunyades de la capital del país, també les més mancades d'alguna determinada necessitada i que necessita també projectes i iniciatives com aquest per arrelar la gent al nostre territori".David Font ha recordat que fa dos anys el Sopar amb Estrelles a la Seu d'Urgell va presidir-lo Carles Puigdemont, i ha explicat que "aquest tipus de projecte posa sobre la taula la idea que, cada vegada més, ha d'haver-hi un treball conjunt entre les iniciatives privades i les públiques". Un treball conjunt que Font ha assegurat que, en el cas de la Gastropirineus, es manté ben present."El Pirineu és un territori extens i variat i a Gastropirineus volem posar en valor aquesta riquesa del producte i la seva qualitat", ha explicat el director de la Gastropirineus, Francesc López. "Estem molt contents de poder fer aquest àpat amb gent del Berguedà i altres punts del país, molt contents que el president hagi deixat un moment les moltes preocupacions que té a la plaça de Sant Jaume i hagi volgut compartir amb nosaltres aquest sopar", ha afegit."Agraïm el suport que rebem de les institucions, començant per l'Agència Catalana de Turisme, els socis del programa Pirineus, així com les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona, i el departament d'Agricultura de la Generalitat, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), les empreses privades i els consells comarcals, especialment el del Berguedà que ens ha permès fer un programa molt reeixit", ha dit López.