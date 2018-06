El nét de Franco es va acollir a l'amnistia Montoro per regularitzar 7,5 milions d'euros

El nét (nietísimo) del dictador Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiú, es va acollir a l'amnistia fiscal aprovada per l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i va regularitzar 7,5 milions d'euros. Aquesta petita fortuna provenia de la seva mare, filla de Franco, Carmen Bordiú, que va morir l'any passat. Segons ha informat Voz Pópuli , després de morir Carmencita, els fills van accedir a l'administració de dues companyies en què la filla del dictador apareixia com a única administradora única. El patrimoni estava valorat en 37 milions d'euros. El rotatiu afirma que una d'aquestes empreses, Montecopel, és la que va regularitzar la situació dels Franco.El decret llei de Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda, on es permetria fer aquestes regularitzacions fiscals, es va firmar el 30 de març de 2012.

