Bayo cau de la cursa per presidir el PP per no presentar prou avals

La comissió organitzadora del XIX congrés del PP ha rebutjat la candidatura de José Luís Bayo a la presidència del partit per "no complir els requisits exigits, segons han informat fonts d'aquest organisme.L'expresident de Nuevas Generaciones del PP al País Valencià ja ha estat informat de la decisió. En concret, des de la comissió s'indica que dels 100 avals requerits només n'hi havia 42 de vàlids. Aquest fet, afegeixen les mateixes fonts, no ha estat corregit en el termini concedit.D'aquesta manera, la cursa per substituir Mariano Rajoy al capdavant del PP queda en sis candidatures, les de Soraya Sáenz de Santamaría, Maria Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramon García-Hernández i Elio Cabanes.

