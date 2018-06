​Activada l'alerta per una fuita d'amoníac a Palau-solità i Plegamans

Més imatges de la labor de @bomberscat a l'empresa La Menorquina a Palau-solità i Plegamans on hi hagut una fuita d'Amoníac. pic.twitter.com/rPGOyLPakQ — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 25 de juny de 2018

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’Alerta del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) per una fuita d’amoníac a les instal·lacions de l’empresa La Menorquina a Palau-solità i Plegamans. A conseqüència de l’incident, l’empresa ha estat evacuada. En aquests moments no es té constància de cap afectació personal ni atenció sanitària.L’amoníac és un producte tòxic que en petites concentracions pot provocar coïssor als ulls i irritacions a la gola. Protecció Civil recomana no apropar-se a la zona de l’incident i si es senten molèsties cal tancar-se a casa i tancar finestres i persianes i qualsevol sistema de ventilació amb l’exterior.Els Bombers de la Generalitat han desplaçat 9 dotacions entre les quals hi ha el Furgó de Risc Químic, el Furgó d’Equips Respiratoris, 5 camions d’aigua i 2 vehicles lleuger de coordinació i comandament. Els efectius, que han assegurat la zona calenta, treballen des de l’interior amb equips de protecció de nivell 3 al temps que realitzen tasques d’abatiment de la fuita, que hores d’ara es troba confinada a l’interior de la indústria.La Policia Local de Palau-solità i Plegamans ha recomanat als veïns més propers a la zona de l’empresa afectada que es confinin a l’interior de casa seva. En la resolució de l’incident també treballen Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques SEM.

