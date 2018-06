Un centenar de persones es manifesten contra la violació d'una noia a Molins de Rei

Un centenar de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Molins de Rei (Baix Llobregat) per condemnar l'agressió sexual múltiple que va patir una noia el passat 19 de maig quan sortia d'una discoteca del municipi.Els Mossos d'Esquadra ja han detingut quatres joves i n'investiguen dos més, segons ha informat la Cadena SER . L'acte, convocat per l'ajuntament i diverses entitats feministes, ha començat cap a dos quarts de nou a les portes del consistori. Allà s'hi han llegit diversos manifestos condemnant els fets i reclamant un moviment popular per lluitar contra la violència masclista i el patriarcat. Posteriorment, els concentrats s'han dirigit en marxa lenta a la plaça de les Dones on l'acte ha finalitzat.L'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha avançat que tot i que ni els agressors ni la víctima són veïns del municipi, el consistori es presentarà com a acusació particular perquè fets com aquests s'han de "condemnar i perseguir". A més, Casals ha recordat que la després de la recent i "feble" sentència de 'La Manada' "cal enviar un missatge clar" a tots aquells que cometin delictes d'aquest tipus.

