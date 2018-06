Valtonyc espera la citació de la justícia belga a Flandes

Avui faria 1 mes que dormiria a la presó, però gràcies a l'organització popular i la solidaritat he pogut abraçar la meva família i seguim la lluita. Prest tendreu notícies.



Gràcies per fer-ho possible.

Caixa de resistència: www.https://t.co/I2tDmIvMTS pic.twitter.com/VAwwI4lKrV — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 24 de juny de 2018

El raper mallorquí exiliat Valtonyc és a Flandes esperant la citació de la justícia belga, que està estudiant-la des de fa més d'un més. Segons ha avançat l'ARA , l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional està en mans de la Fiscalia de Flandes Oriental i citarà Josep Miquel Arenas perquè es presenti davant el jutge, que té la seu principal a la ciutat de Gant.Valtonyc va fer una piulada a Twitter ahir diumenge, avisant que hi haurà notícies d'ell pròximament.Segons informa el mitjà, els advocats del raper exiliat es van posar en contacte amb la Fiscalia belga fa unes setmanes, poc després que el mallorquí fugís de l’estat espanyol per evitar l'ingrés a presó.Gonzalo Boye, advocat de Valtonyc, va avançar fa uns dies que el cantant es presentaria "davant les autoritats locals del país on es troba quan sigui citat".

