Convoquen una besada LGTBI en resposta a una agressió homòfoba a València

NdP: Lambda convoca una concentració contra els #DelictesdOdi en recolzament de les dones agredides ahir a València per besar-se en públic.



➡️ Castellà: https://t.co/AB03i2UFh0

➡️ Valencià: https://t.co/nvZond4TN9#BesadaLGTBI dia 26 de juny a la plaça de Patraix a les 20h pic.twitter.com/EziA4XDWQx — Lambda (@lambdavalencia) 25 de juny de 2018

Una besada LGTBI com a resposta per una agressió homòfoba a València. Aquesta és la convocatòria per part de Lambda, col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals per demà dimarts a les 20h de la tarda a la plaça valenciana Patraix. Segons informa l'ARA , aquest mateix dilluns un home ha estat detingut per delicte d'odi a en agredir, insultar i escopir dues noies que s'estaven besant al carrer. Una telefonada a la policia va alertar dels fets. Els agents van descobrir que les noies s'havien fet un petó, i que després, pel que sembla, l'home s'hauria dirigit a elles "i els va preguntar si es podia sumar al que estaven fent, de manera que totes dues li van dir que no i que les deixés en pau".

