La voluntat de Gay d'esgotar el mandat crea més tensions a Foment

Aquest dilluns s'ha celebrat l'assemblea general de Foment del Treball . Ha estat la més breu de la seva història, amb prou feines una hora, i molt plàcida. Però la processó va per dins. L'entitat patronal viu l'etapa final de la presidència de Joaquim Gay de Montellà i el tram final del seu mandat transcorre enmig de tensions.En la roda de premsa prèvia a l'assemblea, a Gay de Montellà li han preguntat si aquesta seria la seva darrera assemblea, ja que a la tardor està prevista la que elegirà el nou president de Foment. Gay ha deixat oberta la qüestió i ha anunciat que deixarà la presidència el 31 de desembre del 2018. En el transcurs de l'assemblea de la tarda, ho ha tornat a repetir. Però això crea un greu problema a l'organització.La CEOE, la patronal espanyola en què està integrat Foment, renova també la seva elecció i convocarà assemblea per fer-ho durant la primera quinzena de desembre. Tradicionalment, Foment celebra eleccions abans perquè d'aquesta manera el nou president dels empresaris catalans pot anar a l'assemblea de la CEOE amb el suport que representa una elecció i fer valer el pes de la patronal catalana. Si Foment fa l'assemblea amb posterioritat, l'empresariat català pot afrontar el relleu a la CEOE sense un lideratge clar.En el si de la cúpula de Foment, diversos directius han expressat a la sortida de l'assemblea l'anomalia que suposa l'actitud del president. Molts membres de la direcció confien que en els propers mesos, Gay entendrà la situació i esperen que els vicepresidents, noms com Joan Castells o Ramon Adell, convenceran el president perquè faciliti el traspàs.Un altre fet anòmal que s'ha produït avui a Foment ha estat quan Gay ha anunciat que l'assemblea ratificaria la creació d'una fundació vinculada a Foment i ha assegurat que el seu candidat era Joan Rosell, el president de la CEOE i anteriorment de Foment. Segons ha pogut saber, Rosell no sabia res d'aquest oferiment. Hi ha qui creu que Gay ha improvisat al ser preguntat per periodistes i que a ell li agradaria presidir-la.Josep Sánchez Llibre, vicepresident de Conserves Dani i exdirigent d'Unió Democràtica, avui adjunt a Rosell a la CEOE per les relacions amb el Congrés, està sospesant de fa mesos la seva candidatura. Segons fonts patronals, ha mantingut contactes intensos amb diferents sectors empresarials i ha rebut suports importants i transversals perquè doni el pas. No té encara una decisió ferma adoptada però sembla que el setembre farà l'anunci de forma oficial.

