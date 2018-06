La CUP vol que el Parlament reiteri els objectius de la declaració del 9-N del 2015

La CUP ha presentat aquest dilluns una moció al Parlament per tal d'instar el Parlament a "ratificar la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades" per la cambra per tal d'"assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya".És per això, que al document, que es durà a votació de la cambra, els cupaires demanen "reiterar els objectius" de la declaració d'inici del procés que es va aprovar el 9 de novembre de 2015, poc després de les eleccions del 27-S, amb els vots de JxSí i la CUP. Creuen que el Parlament s'ha de ratificar en aquesta "voluntat" davant de les actuacions del Constitucional, l'Audiència Nacional i la Fiscalia en "judicialitzar i perseguir els actes conseqüents amb el mandat democràtic".A més, l'esquerra anticapitalista també vol que el Parlament insti el Govern a "fer efectiu el contingut" dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional en lleis com la d'emergència habitacional i pobresa energètica o la d'igualtat efectiva entre homes i dones.També ho reclamen en el mateix sentit per la norma sobre el canvi climàtic; o la llei d'universalització de l'assistència sanitària. De fet, els cupaires han llistat una desena de lleis que volen fer "efectives": la que fixa els impostos sobre grans establiments comercials, estades en establiments turístics, elements radiotòxics, begudes ensucrades envasades i emissions de diòxid de carboni: la de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya; la de les associacions de consumidors de cànnabls; l'Agència Catalana de Protecció Social; la de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya; i la de comerç , serveis i fires.Així, en un tercer punt, els cupaires plantegen al Parlament instar el Govern a elaborar i presentar en un termini de 90 dies "l'estat i el pla d'execució" de les mesures que busquen "fer efectiu" el contingut suspès d'aquestes normes. I amb el mateix termini, els cupaires volen reclamar al Govern que presenti projectes de llei per "recuperar" els articles anul·lats pel Constitucional des de la declaració del 9-N del 2015.La moció arriba arran d'una interpel·lació de la CUP al Govern, al ple de la setmana passada, sobre la "normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)