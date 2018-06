El món de la cultura homenatja l'escriptor Josep Maria Espinàs a l'Ateneu Barcelonès

M'agradaria molt poder ser demà dilluns dia 25 a l'homenatge que l'@ateneubcn dedica a en Josep Ma Espinàs, amb en Xavier Pla i en @XavierAntich. Com que no hi podré ser, li he enviat aquest vídeo que comparteixo amb tots vosaltres. Una forta i agraïda abraçada! pic.twitter.com/UX9CLnTJp7 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de junio de 2018

L'escriptor Josep Maria Espinàs, de 91 anys, ha rebut aquest dilluns un homenatge per la seva llarga trajectòria a l'Ateneu Barcelonès. L'acte, que ha començat a les set de la tarda a la sala d'actes de l'emblemàtic edifici, ha estat presidit per la consellera de Cultura, Laura Borràs. "Només exerceixo l'ofici des dels 14 anys" ha ironitzat l'escriptor.En el seu to irònic, ha afirmat: "En el resum de la meva vida només em surten tòpics, no em surt res interessant per a un lector. He tingut molta sort de conèixer gent que ha intentat comprendre'm i m'ha ajudat a entendre'm".La consellera Borràs ha lloat la figura de l'Espinàs, basada en el "presentisme" enfront de la fabulació i que ha fet de l'escriptura "la seva vida". "Em vaig entristir veient el títol de l'última obra. Nosaltres corregirem a Baudelaire perquè, Espinàs, encara no és hora de llevar l'àncora", ha assegurat.Al costat d'Espinàs hi han estat els també els escriptors i professors, Xavier Antich i Xavier Pla, ambdós de la Universitat de Girona. Pla ha recordat que Espinàs "s'alimenta del present i diu que fa temps que es troba en temps afegit" i per la seva banda, Antich ha tingut molt bones paraules pels textos i personatges de l'escriptor.Els més de 90 llibres que ha escrit Espinàs, els milers d'articles i els seus exitosos reconeixements (Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya) seran introduccions per un home de paraules i lletres com l'escriptor.Espinàs va ser un dels fundadors de la Nova Cançó, va dirigir la discogràfica Concèntric i ell mateix va gravar discs cantant cançons pròpies i versions de Brassens. A més a més, és l'autor del Cant del Barça (a ell no li agrada que se'n digui "himne", doncs és una paraula bel·licista).L'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha volgut enviar un missatge a Espinàs mitjançant un vídeo que ha publicat a Twitter.

