El Govern preveu congelar aquest dimarts les taxes universitàries

Les taxes universitàries es congelaran per sisè any consecutiu, de cara al curs 2018-2019. Ho preveu aprovar aquest dimarts el consell executiu, segons han confirmat diverses fonts a. Després que el Parlament reclamés al Govern el 2016 i el 2017 -aquest cop, per unanimitat- una rebaixa del 30% en les taxes, l'executiu va aprovar el juliol passat un decret de preus universitaris que en mantenia el cost, excepte per a les rendes més baixes que sí que es beneficiaven de la reducció del 30%.En el mateix decret, el Govern va introduir la tarifació social als màsters necessaris per exercir una professió. La retallada del 30% era una reivindicació històrica dels sindicats d'estudiants i de bona part de la comunitat acadèmica, que lamentaven que els universitaris catalans eren els que pagaven taxes més elevades de tot l'Estat.El sistema establert fa un any serà el que es mantindrà de cara al curs que ve, després que el consell executiu previsiblement ho ratifiqui aquest dimarts. Tot i això, els sindicats d'estudiants no van estar satisfets amb la decisió, que donava resposta només parcial a les mocions del Parlament. De fet, diverses organitzacions universitàries van convocar vaga d'estudiants el 26 d'abril , tant per reivindicat l'alliberament dels presos polítics i la fi del 155 com la rebaixa del 30% de totes les taxes. Fonts del Govern, però, apunten que una mesura d'aquestes característiques no es pot fer amb pressupostos prorrogats, com és el cas, sinó que s'hauria de negociar de cara als comptes del 2019.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)