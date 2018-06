El socialista Albert Bramon, nou subdelegat del Govern espanyol a Girona

Un home de partit que es és a la política garrotxina i de les comarques gironines des de fa trenta cinc anys, pel cap baix, ha estat nomenat per l'equip de Pedro Sánchez nou subdelegat del Govern espanyol a Girona en substitució de Juan Manuel Sánchez-Bustamante, segons informa David Jiménez al Diari de Girona Albert Bramon (Sant Joan les Fonts, 1956) va iniciar la seva carrera política els anys vuitanta del segle passat, com a regidor de l’Ajuntament d’Olot entre 1983 i 1987 i entre el 1991 i el 2003 i com a primer tinent d’A¡allcalde i regidor de Governació, Via pública, Personal, Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Olot entre 1999 i 2003, període en què també va exercir com a diputat provincial a la Diputació de Girona. Igualment, va ser portaveu del grup municipal socialista d’Olot entre 1991 i 1999.És llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona i és professor de Física i Química de l’INS La Garrotxa, on va exercir de director entre els any 2004 i 2015.Bramon va formar part de les llistes del PSC per Girona en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya als comicis del 21 de desembre de 2017, on va ser situat al número 9 i no va sortir elegit, per bé que l'any 2015 als mateixos comicis anava al número 3 amb la mateixa sort.Pel que fa al procés sobiranista, el nou subdelegat del Govern espanyol s'ha mostrat contrari a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i ha justificat l'ús de la violència contra el procés sobiranista durant les manifestacions del 20 de setembre, tal com es pot veure en aquest vídeo d'Olot TV , una opinió semblant a les expressades al ple pel seu partit, fins que el PDECat va trencar el pacte de govern que mantenien amb el PSC a Olot el 9 de novembre passat.Durant el ple en què es va anunciar el nou cartipàs , la postura del PSC durant tot el procés que va dur a la repressió i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, va ser durament criticada per la CUP, ERC i OeC. Des de la CUP es va afirmar que ja no consideraven el PSC com un partit d'esquerres. "El PSC d'Olot no és un partit d'esquerres, només cal escoltar l'Albert Bramon [representant comarcal] dient a Ràdio Olot que el 155 és el que ens mereixem", va afirmar visiblement indignada Mireia Tresserras.

