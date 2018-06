L'Ajuntament d'Arbúcies, pionera en treballar amb la moneda social FairCoin

Des d'avui mateix, els consumidors que ho desitgin poden pagar amb la moneda social FairCoin alguns preus públics de l'Ajuntament d'Arbúcies, així com també fer-ho en algunes entitats i comerços del municipi. Es tracta d'una experiència pionera en l'àmbit municipal, ja que cap altra ajuntament treballa amb FairCoin.Aquesta experiència pilot ja s'ha posat en marxa i durant tres mesos els arbuciens i arbucienques podran pagar alguns preus públics amb aquesta moneda. El carnet de les Piscines Municipals es poden pagar amb FairCoin i durant el primer cap de setmana d'obertura de les piscines, ja s'han tramitat quatre abonaments amb aquest sistema de pagament. A més, també es podran pagar les activitats dirigides que s'organitzen al poliesportiu de Can Pons i, al setembre, els cursos de l'Escola d'Adults. Altres entitats i comerços de la vila també accepten el pagament amb aquest tipus de moneda.El tinent d'alcalde, Jaume Salmeron, ha explicat que aquesta iniciativa "s'emmarca en un seguit d'accions encaminades a la promoció de l'economia social i cooperativa i a unes polítiques públiques que afavoreixin una economia al servei de les persones".La utilització d'aquesta moneda social té per objectiu fomentar i afavorir l'economia social i solidària, l'economia local i el cooperativisme. El Faircoin és la primera criptomònada democràtica mundial, cooperativista, ecològica, descentralitzada, transparent, ràpida i altament segura.Amb un mòbil o tablet Android, només cal baixar-se l'aplicació FairCoin del PlayStore i carregar faircoins al moneder via getfaircoin.net (amb efectiu, transferència o targeta). Si no, es pot demanar una targeta recarregable FairPay a L'Oficina de Canvi ( [email protected] ) que també acceptaran els comerços i entitats adherits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)