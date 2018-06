Espanya empata contra el Marroc gràcies al VAR i es classifica per a vuitens de final

Partit esbojarrat a Rússia. Espanya ha empatat a dos gols contra el Marroc. La selecció espanyola no aconsegueix esvair dubtes i no ha estat capaç de derrotar els marroquins, tot i que passa com a primera de grup. Un errada al mig del camp entre Iniesta i Ramos ha propiciat el primer gol del Marroc, malgrat que Espanya dominava el joc. Pocs minuts després, una bona jugada del migcampista manxec ha acabat amb el remat d'Isco, que ha igualtat el partit.Amb l'empat, el partit s'ha endurit, amb moltes faltes dels jugadors marroquins. Malgrat tot Espanya s'ha fet amb el control del joc tancant l'equip rival a camp propi i disposant d'algunes accions clares per posar-se per davant abans de la mitja part.La segona part ha seguit el guió de la primera, però Marroc ha fet un pas endavant i ha tingut ocasions clares de gol. Espanya no ha aconseguit tancar el partit i al minut 80, els marroquins han remuntat el partit amb un gran gol de cap. A última hora, un VAR ha concedit gol a Espanya que prèviament havia estat anul·lat per fora de joc. El resultat ja no s'ha mogut i Espanya s'enfrontarà a Rússia als vuitens de final.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)