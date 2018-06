El Síndic insta a investigar a fons la violència de l'1-O i les presons preventives

L

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentat l'Informe Anual 2017 aquest dilluns en una compareixença al Parlament. En la comissió parlamentària, Ribó ha exposat els punts clau de l'any passat i quins són els reptes que les administracions han de posar fil a l'agulla. Sobre els fets del referèndum de l'1 d'octubre, les càrregues policials i les presons preventives dels polítics catalans, el síndic només ha determinat que "cal investigar en profunditat" i "no poden quedar impunes".L'informe determina que l'aplicació del 155 ha provocat un impacte negatiu a Catalunya.a intervenció financera de la Generalitat i les traves judicials a nombroses lleis de caràcter social han estat grans impediments de cara al compliment de drets de caràcter social i de sostenibilitat territorial i en les llibertats en matèria d’igualtat.El síndic també afirma que resulta pertorbadora la presència reiterada en el debat polític i en el llenguatge mediàtic de termes i expressions com ara adoctrinament, atacs a la llibertat d’expressió i dissidència política. Conceptes que també s’utilitzen en els escrits de queixa rebuts pel Síndic i que descriuen un context democràtic molt debilitat.Preguntat per les denúncies de pares a professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) després de l'1-O, ha titllat de "greu error" judicialitzar els problemes sorgits dins del si escolar, i ha cridat a la seva resolució dins la comunitat educativa.L'informe del Síndic recull que l'òrgan ha rebut més de 10.000 queixes, ha obert 281 actuacions d’ofici i ha incidit directament en més de 60.000 persones.Les temàtiques més importants que ha recollit l'informe han estat els atemptats de Barcelona i Cambrils, la igualtat entre homes i dones, la protecció dels infants i adolescents migrants no acompanyats, la saturació dels serveis d'emergències, la renda garantida de la ciutadania, l'habitatge social i el pacte contra la segregació escolar.

