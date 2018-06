Sindicats i patronals pacten perquè els sous pugin un 2% fins al 2020

Els sindicats i les patronals han assolit aquest dimarts un preacord per augmentar el salari un 2% com a mínim fins al 2020. El preacord, que haurà de ser ratificat pels òrgans de govern de cada part, també recomana al govern espanyol que estableixi “de manera progressiva” un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals.Els representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme han assolit el pacte en matèria salarial que inclou l'augment del 2% més un 1% variable en funció de les condicions de l’empresa per a cadascun dels anys 2018, 2019 i 2020. L'entesa s'ha segellat en una reunió que ha tingut lloc a Madrid aquesta tarda on han estat presents els secretaris generals dels dos sindicats, Unai Sordo i Josep Àlvarez, així com els representants de la patronal Joan Rosell i Antonio Garamendi.

