Barcelona aprova les restriccions per evitar la multiplicació d'Uber i Cabify

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts definitivament el reglament amb el qual busca evitar la multiplicació de llicències d'Uber i Cabify amb la voluntat de protegir el taxi, que està en peu de guerra per l'expansió dels serveis dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) d'aquestes empreses. La nova regulació incorpora l'exigència d'una autorització urbana als cotxes que ofereixen aquest servei per circular per l'àrea metropolitana malgrat que ja disposin de la llicència VTC que atorga la Generalitat.El reglament ha prosperat en el consell metropolità amb el suport del grup metropolità Entesa, que encapçala Ada Colau, i dels altres dos grups del govern, el PSC i ERC. També hi han donat suport el PDECat i la CUP, mentre que Ciutadans i el PP s'han abstingut. L'aprovació ha estat celebrada pels taxistes presents a la sessió amb un aplaudiment. L'objectiu de la mesura és evitar la irrupció a Catalunya de fins a 3.000 llicències de VTC, cosa que podria posar en moltes dificultats el taxi, un sector altament regulat.El reglament, que entrarà en vigor a principis de juliol, estableix que els VTC, i malgrat que tinguin llicència, han de demanar autorització a l'Àrea Metropolitana per poder circular en els seus 36 municipis. El permís dependrà de si es considera que el servei ja està cobert, i s'atorgarà amb la intenció que es compleixi la proporció establerta per llei estatal d'un vehicle VTC per cada 30 taxis. El compliment d'aquesta proporció és un dels principals cavalls de batalla dels taxistes.A partir d'ara, l'Àrea Metropolitana tindrà 399 autoritzacions VTC del miler que es calcula que operen en aquest territori, de manera que en quedaran fora unes 600, segons algunes estimacions. A més, l'AMB podrà atorgar autoritzacions temporals per donar resposta a esdeveniments importants i de gran demanda de mobilitat, com el Mobile World Congress, on es multipliquen els cotxes negres que traslladen congressistes, i que són VTC. Totes les autoritzacions aniran identificades amb un adhesiu situat a l'angle superior dret de la part davantera del vehicle.Durant el ple, Colau, que presideix l'AMB a més de ser alcaldessa de la capital catalana, s'ha mostrat "satisfeta" i ha defensat la viabilitat jurídica del text. "Estem en l'exercici ple de les nostres competències i el que no fem és espantar-nos davant les pressions d'interessos especulatius de plataformes digitals que pretenen saltar-se les regles del joc", ha afirmat, segons ha recollit l'ACN.

