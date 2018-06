Torra explora una aliança estable amb Iglesias i els comuns mentre planifica un nou 1-O

La presidència de Quim Torra, de moment, és un mar d'equilibris. Equilibris per seguir endavant amb el procés sobiranista -amb l'1-O com a fita i la República com a objectiu-, equilibris per trobar el diàleg amb Pedro Sánchez i equilibris per buscar nous aliats al Parlament i a l'Estat per explorar les possibilitats que atorga el nou escenari a Espanya. Aquest dilluns s'ha convertit en un resum dels primers compassos de legislatura: al migdia Torra ha rebut Pablo Iglesias, líder de Podem, amb qui ha abordat la possibilitat de teixir una "relació estable"; a la tarda, el president ha anunciat que promourà -més d'hora que tard, segons fonts consultades perA la gestió del dia a dia i als fonaments d'una hipotètica entesa amb Sánchez -l'ordre del dia de la reunió del 9 de juliol ja s'està definint en trucades i correus electrònics entre els equips d'Elsa Artadi i la ministra Meritxell Batet- s'hi suma, per tant, la creació d'un nou "momentum" que permeti recuperar el camí emprès a l'octubre. "En aquest país hem estat capaços de fer un referèndum, hem declarat políticament la independència però no hem fet efectiva la República. No hem estat capaços, i hem de crear un altre 1-O per arribar a l'objectiu que alguns volem arribar, que és la independència del nostre país. Hem de fer autocrítica", ha destacat Torra en la presentació d'un llibre - El quadern suís (Proa) - que va escriure mentre treballava en una multinacional del sector de les assegurances des del país helvètic."Es tracta de tornar a crear un moment com el de l'octubre. I això només depèn de nosaltres", recalcava poc després que parlés Torra un membre del seu equip. La intenció del president és acabar de definir aquest "nou moment" durant el mes de juliol i, en paral·lel, aconseguir mantenir un fil estable amb Sánchez i amb Iglesias. Per què acostar-se al líder de Podem? Per dos motius, principalment: perquè és l'únic alt representant polític de l'Estat que defensa un referèndum pactat, i perquè com a aliat principal del PSOE al Congrés pot tenir capacitat d'incidència. Alberto Garzón, cap de files d'Izquierda Unida, també vindrà aviat a la Generalitat. Iglesias, per cert, ha dinat amb el vicepresident Pere Aragonès, segons ha avançat El Períodico La traslació d'aquesta voluntat d'entesa amb Iglesias es pot convertir, segons fonts de la Generalitat, en acords amb els comuns al Parlament. Encara que hi hagi diferències ideològiques. El partit liderat per Xavier Domènech és conscient del paper cabdal que pot tenir a nivell parlamentari encara que només tingui vuit diputats si acaba assumint un rol de negociació amb el Govern. De fet, ja s'han produït alguns espais de sinergies entre els comuns i els independentistes, com ara a l’hora de forjar al front antirrepressiu que va esperonar el president del Parlament, Roger Torrent. A l'hora de de denunciar la situació de presó i d’exili dels dirigents independentistes els comuns han fet costat a JxCat, ERC i la CUP. També han obert la porta a parlar de pressupostos sempre i quan el Govern estigui disposat a afrontar canvis substancials, com ara un sistema fiscal progressiu i revertir les retallades imposades des de l'any 2010.Una entesa que vagi més enllà del front antirrepressiu, però, pot veure's complicada amb l'aposta de Torra de fer un nou 1-O, per bé que la proposta no té per què ser un referèndum unilateral com el del 2017. Els comuns defensen el dret a l’autodeterminació però han reivindicat sempre que només serà vàlid si s’exerceix fruit de l’acord amb el govern espanyol. Per a ells, la votació del mes d'octubre va ser una mobilització i no un referèndum del qual se'n deriva un mandat i, de fet, el simple fet de participar-hi ja va ser motiu d'un debat intern estratègic encara no resolt.A la reunió amb Torra, Domènech va proposar la creació d’una taula de diàleg per fomentar la interlocució interna entre partits. El líder de Catalunya en Comú considera que cal un "nou estatus polític" que inclogui el dret a decidir, però el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha advertit que la discrepància per ara insalvable amb el PSOE sobre aquesta qüestió no ha de barrar el pas al diàleg. És per això que l'intent de Torra de forçar un nou pols amb l'Estat podria tòrcer el suport dels comuns a l’hora de seure a parlar amb el govern de Pedro Sánchez. La renúncia a la unilateralitat és una de les primeres exigències que va fer Catalunya en Comú als independentistes durant la campanya del 21-D, i de moment l'escenari de desbobediència no és en l'ordre del dia.En funció de com es concreti el pla de Torra i de com afecti a la línia política la renovació de la cúpula que els comuns afronten a partir del 29 de juny la sintonia serà una o altra. Fins ara, els comuns han teixit complicitats al Parlament especialment amb ERC, a qui atribueixen una visió "més realista" de com afrontar el conflicte amb l'Estat i de quin ha de ser a partir d'ara el full de ruta. Torrent ja va explicar el 16 de juny en una entrevista a RAC 1 que caldrà que passi la convenció d'ERC -que se celebra el pròxim cap de setmana- i el congrés del PDECat -20, 21 i 22 de juliol- per acabar de definir la carta de navegació i evitar polifonies al Govern. D'ell dependrà també amb quins socis podrà comptar. L'excés de retòrica pot dificultar el suport dels comuns i la falta de fets en la línia d'implementar la República pot allunyar la CUP. De nou, més equilibris per a Torra.Que el Govern parli d'una "relació estable" amb els comuns vol dir això que la CUP no tindrà cap paper en la legislatura? En cap cas, sostenen a Palau. Existeix una bona relació personal entre Carles Riera, cap de files dels anticapitalistes al Parlament, i Torra té clar que aquest és un projecte "de setanta diputats", en referència als representants que sumen Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP. Quan el president es va reunir amb els anticapitalistes, es va comprometre a posar en marxa de manera ràpida el procés constituent . Malgrat tot, ara la prioritat és abordar la reunió amb Sánchez situant l'autodeterminació al centre del debat. Ja sigui per desplegar el mandat de l'1-O, o bé per tornar a posar les urnes com a eix de la legislatura.

