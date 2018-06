Tots els grups parlamentaris excepte Cs i PP aposten per protegir els denunciants de la corrupció

Ciutadans i el PP es queden sols al Parlament per protegir els denunciants de corrupció. Tots els altres grups parlamentaris, JxCat, ERC, PSC, CatECP i la CUP han registrat aquest dilluns al Parlament la proposta de la plataforma Xnet per a la protecció integral dels alertadors de corrupció.La proposició de llei preveu preservar l'anonimat dels anomenats 'whistle-blowers', incloent sancions als que presentin denúncies infundades o falses. Segons Simona Levi, activista i portaveu d'Xnet, la proposta va més enllà de l'actual directiva europea i és més completa que la proposició que ara es debat al Congrés de Diputats a proposta de Ciutadans.Per a Levi, "denunciar abusos no hauria de ser un acte heroic, hauria de ser una normalitat tan assumida que el seu efecte dissuasiu la faria gairebé innecessària". Segons Xnet, la llei és necessària perquè "el 70% dels casos de corrupció no els destapen les institucions encarregades, sinó persones", moltes de les quals pateixen represàlies i persecucions.El col·lectiu proposa aquest nou reglament d'acord amb diverses lleis com les d'Ucraïna, Irlanda, Holanda o Grècia, així com recomanacions i sentències de tribunals i organismes internacionals. De fet, Xnet ha preparat una plantilla perquè la llei es pugui adaptar a diversos territoris i administracions, i en el cas català ha tingut en compte les competències de la Generalitat i els ens locals.La llei s'aplicaria al Govern, ajuntaments, consells comarcals i altres organismes locals, empreses públiques, universitats públiques, partits polítics, sindicats, patronals, els prestadors de serveis públics o d'interès general i universal, com transport o subministraments energètics, i les societats privades que tinguin un volum de negoci superior als 2 milions d'euros anuals, els que rebin més de 100.000 euros anuals en subvencions de la Generalitat o els ens locals, o més de 50.000 si suposen almenys el 50% dels seus ingressos.Els temes que generen més resistències són el reconeixement de qualsevol persona com a alertadora. Segons la llei, la diferència entre alertador i testimoni, que sí que està protegit actualment, és que l'alertador informa sobre actuacions que afecten l'interès general.Sobre els riscos de l'anonimat, Levi ha explicat que en el primer any de funcionament de la Bústia Ètica de l'Ajuntament de Barcelona es va passar de 63 a 400 denúncies, més de la meitat de les quals eren anònimes. També es vol que hi hagi llibertat de l'alertador per triar el canal de denúncia més apropiat, sancionar els canals que es diuen anònims i no ho són i la necessitat de protegir intermediaris i facilitadors, com ONG contra la corrupció o mitjans de comunicació. També es vol lluitar contra l'ús indegut de la protecció de dades, els secrets comercials o la propietat industrial per impedir les denúncies.La proposició de llei també estableix responsabilitats als alertadors i als canals de denúncia, i estableix sancions de fins a 300.000 euros. Una de les principals vies de denúncia que estableix la proposició de llei és l'actual bústia anònima de l'Oficina Antifrau. De fet, l'OAC serà l'organisme encarregat de donar el reconeixement als alertadors i podria incorporar noves funcions amb la futura llei.

