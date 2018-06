Torra promourà «un altre 1-O» que permeti fer efectiva la República

Quim Torra va viure divuit mesos a Suïssa i l'experiència el va marcar. Fins al punt que de les seves vivències com a alt directiu d'una multinacional del sector de les assegurances en va sortir El quadern suís (Proa) i encara n'extreu coneixements que es poden aplicar al moment polític actual. En aquest sentit, Torra ha enviat un missatge als partidaris de reformar Espanya en clau federal en la presentació del llibre que ha fet a La Calders: "Aneu a passar un cap de setmana a Suïssa". Un país que fa bandera de la neutralitat i en el qual s'entén, "amb un viatge amb tren des de Zuric fins a Ginebra", com es respecten les especificitats culturals de cadascun dels cantons que l'integren. Suïssa, això sí, ja és independent, mentre que Catalunya no ha fet "efectiva" la República, i que per tant cal "crear un altre 1-O" per arribar a la independència.Què es pot aprendre de l'experiència suïssa, segons el president? "A Winterthur, un dels punts més importants era avaluar què havia anat bé, i què no, de cada projecte. Si alguna cosa no fem bé, hem de mirar com millorar-la. I això és un bon epíleg: en aquest país hem estat capaços de fer un referèndum, hem declarat políticament la independència però no hem fet efectiva la República. No hem estat capaços, i hem de crear un altre 1-O per arribar a l'objectiu que alguns volem arribar, que és la independència del nostre país. Hem de fer autocrítica", ha apuntat al final de la presentació.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), seguint amb l'exemple helvètic, ha volgut deixar clar que Espanya "no serà mai com Suïssa", un país que aplica el model confederal de manera acadèmica. "I s'han enfrontat amb molta duresa al seu passat", ha recalcat Torra, en referència a l'etapa de la Segona Guerra Mundial.

