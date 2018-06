Alemanya nega cap intervenció en l'1-O

Alemanya no va intervenir en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Així ho ha afirmat en una conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna l'ambaixador d'Alemanya a Espanya, Heinz-Peter Tempel, que ha negat aquest dilluns cap ingerència del Govern Federal que lidera Angela Merkel: "No donem cap recomanació perquè és un assumpte de la política domèstica d'Espanya".Tempel ha defensat que les relacions entre Espanya i Alemanya són bones, que no s'han vist afectades per la presència de l'expresident català Carles Puigdemont al país, i ha advocat per la unitat i el respecte a la Constitució: "No hem de permetre que Europa es divideixi avui en nous grups i s'aixequin noves fronteres".El síndic de greuges, Rafael Ribó, va afirmar en una entrevista a The National que Angela Merkel va parlar per telèfon amb Mariano Rajoy el mateix dia del referèndum. Ribó assegura que té proves de la trucada entre els dos dirigents, encara que no té la gravació de la conversa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)