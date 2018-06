VÍDEO Josep Rull des de la presó: «He ensenyat calendaris dels Minyons als interns i queden al·lucinats»

A pocs dies de la Festa Major de Terrassa, els Minyons , han posat en marxa la campanya "La Festa Major, amb tu, serà millor" , on cares conegudes de Terrassa animen a participar a la diada castellera, que se celebrarà el diumenge 1 de juliol al Raval de Montserrat.Avui és el torn de l'exconseller Josep Rull, empresonat a Estremera, qui ha fet arribar la seva veu a la colla malva. Des de la presó Rull explica que ha ensenyat els calendaris dels Minyons a altres interns i que queden "sempre al·lucinats". També diu que sent "orgull de ciutat i de país" quan veu els castells dels Minyons.En el vídeo amb una imatge de Rull a Terrassa, una veu en off reprodueix les seves paraules. "Junts som capaços de fer coses que semblen impossibles", afegeix.També el conseller de Cultura Lluís Puig, exiliat a Bèlgica ha estat una de les persones que han fet sentir la seva veu. En aques cas Puig, diu que "veure els castells és un gaudi de plasticitat i de bellesa" i anima a tothom qui ho vulgui a veure-ho i a fer pinya amb els Minyons, durant la Festa Major.La campanya consisteix amb una sèrie de “mini històries de festa major”, on cares conegudes de Terrassa, aporten la seva visió de la Festa Major de la ciutat. Tots ells animen a participar als assajos previs de Gamma Extra dels dies 27 i 28 i a les actuacions de Festa Major, la vigilia 30 de juny i en especial la Diada Festa Major l’1 de juliol. Destaquen el cuiner Marc Ribas, l'actriu Rosa Boladeras o el periodista Xavi Coral.A més a més aquesta campanya constarà d’un vídeo final, on s’hi podrà veure missatge de varies colles de cultura popular de la nostra ciutat animant a tothom a participar activament a la Festa Major i a les pinyes dels Minyons. Paral·lelament a la campanya de vídeos, també hi ha la campanya gràfica, on sortiran varis cartells durant aquestes 2 setmanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)