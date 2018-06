VÍDEO Mig milió de citacions judicials simulades per denunciar la retallada de llibertats

Cinc entitats en la defensa dels drets civils i coordinadores de la campanya "Demà pots ser tu" han enviat 500.000 citacions judicials simulades per correu. L'objectiu de la iniciativa és denunciar una justícia arbitral i la indefensió de centenars de persones que han rebut una citació judicial davant la repressió contra el procés.La iniciativa pretén una simulació, citant el receptor a comparèixer en seu judicial, acompanyat d'un advocat, en qualitat de "denunciat" per haver expressat "aversió a la Monarquia en una manifestació tumultuosa a l'espai públic" i "haver proferit calúmnies i injúries a les xarxes socials contra el cap d'estat".Les entitats organitzadores són Òmnium Cultural, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'Associació Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, NOVACT - Institut Internacional per l'Acció Noviolenta i la Fundació per la Pau

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)