El Festival Nits de Vic estrenarà una vintena de films i un concurs de curtmetratges

Els curtmetratges agafen força en aquesta edició del certamen. Foto: Adrià Costa

Quim Crusellas i Susagna Roura, durant la presentació d'aquest dilluns. Foto: Adrià Costa

El Festival Nits de cinema oriental de Vic arriba a la 15a edició "amb un gran èxit". Així ho explicava aquest matí el director del certamen Quim Crusellas, remarcant que enguany de la trentena de films que es projectaran a Vic, del 17 al 20 de juliol, un total de 21 són estrenes: dues de mundials, tretze d'internacionals i sis d'estatals. "Com sempre combinem superproduccions d'èxit amb pel·lícules independents", continuava Crusellas, destacant com a cap de cartell un dels films: Montser Hunt 2.Es tracta d'un "gran èxit comercial d'aquest any a la Xina" que tracta sobre un petit monstre perseguit per les forces obscures d'un malvat rei dels monstres. D'altra banda també destacava la coproducció de Hong Kong i la Xina The Golden Monk, la tailandesa Bad Genius, o l'índia Baaghi 2. Crusellas comentava que els films xinesos segueixen tenint un pes important en el festival, entre aquestes destaquen els thrillers The Looming Storm i The Wrath of Silence o les fantasioses Namiya i When Sun Meets Moon.Pel que fa al cinema japonès destaca Tremble All You Want (Premi del Públic al Festival de Tòquio) i Reon. D'altra banda, el director del festival remarcava que "els documentals guanyen terreny" en la 15a edició. Aquests són: Ironhead, A Foley Artist, Top Knot Detective, The Cambodian Space Projecte: Not Easy Rock'n'Roll i The man from Katmandú.Una de les novetats del festival d'enguany és que s'ha creat un concurs de curtmetratges per "convertir Vic en un gran plató". Amb el nom de "Vicsudon", el certamen s'inspira en les produccions japoneses Tetsudon, uns reculls anuals de curtmetratges realitzats per directors de cinema fansàstic i de culte del Japó. L'objectiu del festival és que aquesta originalitat trobi la seva versió vigatana. Precisament, una part del carrer de Gurb es convertirà en un China Town, després de la intervenció de Vic Comerç amb alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic.Crusellas comentava que hi ha una desena de grups interessats en participar-hi. La temàtica del curt és lliure, només hi ha dos requisits: que es gravi a Vic i que contingui alguna referència del festival (o al "Més Nits!"). Les peces es poden entregar al Punt d'Informació del 17 al 20 de juliol. L'últim dia de festival, el 22, es projectaran tots al Cinema Vigatà i es triarà el millor. L'encarregat de coordinar-ho és cofundador del col·lectiu Tetsudon el japonès Reji Hoshino, guionista, director i productor de cinema alternatiu.A més de crear curtmetratges també se'n podran veure 6 durant aquesta edició dins la secció "Les Nits més curtes". Destaquen Meiying MG-01, Sota l'olor de la figuera i The Stained Flag. També hi ha "Les Nits més petites", en el qual s'ofereixen films d'animació i reals per als més petits. Cal destacar títols com Mai Mai Miracle, Sniff, Heroes Unite o Meow.D'altra banda, enguany el festival recupera les sessions golfes. S'hi projectarà la japonesa Big Boobs Sisters: The Yellow panties of Happiness. De fet, també s'estrena el "Catolicsplay", és a dir, disfressar-se amb algun motiu religiós (cosplay).El festival retrà homenatge a Stephen Chow, director i actor del primer film que es va projectar al certamen vigatà, el 2004: Shaolin Soccer. Tal com explicava Crusellas es projectaran 4 dels seus títols "més desconeguts", ja que s'ha optat pels primers films "que van marcar un estil". "Una oportunitat per veure cinema inèdit", reiterava el director. Aquests són: Legend of the Dragon, Shaolin Soccer, Fight back to School, Love on Delivery i Out of the Dark.El Festival Nits té una llarga llista d'activitats. De fet, ja es va començar amb els Centres Cívics de Vic amb la programació "Més Nits!". En aquest sentit, la regidora de Cultura de Vic, Susagna Roura, destacava que es tracta d'una programació "consolidada" i que, gràcies al certamen, "Vic és un referent a Àsia". La regidora reiterava que es reflectia en la presència dels convidats, com el cònsol general de Japó o el de la Xina.D'altra banda, Roura destacava que enguany la Biblioteca Joan Triadú acollirà l'exposició "30 anys, 30 artistes" que tracta sobre el film El meu veí Totoro. Aquesta exposició se suma a moltes d'altres activitats que es poden portar a terme durant el festival del juliol.

Consulta tota la programació

L'equip del Festival Nits durant la presentació d'aquest dilluns. Foto: Adrià Costa

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)