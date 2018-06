Macron i Rivera treballen per anar junts a les europees

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, i el president francès, Emmanuel Macron, treballen en la creació d’una plataforma que els permeti concórrer a les eleccions europees del 2019 sota una mateixa marca. Ho ha apuntat aquest dilluns el president de La Republique En Marche!, Cristopher Castaner, després de reunir-se a Madrid amb Rivera i el secretari general de Cs, José Manuel Villegas.Segons Castaner, serà "una plataforma de convergència" on s’hi podrien encabir altres formacions per construir "un projecte comú" que unís “tots els progressistes europeus independentment del seu origen polític” per parar els peus als “populistes”. No es tracta d’un partit, ha dit Castaner, sinó d’una unió de formacions que comparteixen el projecte europeu.L’anunci arriba només 24 hores després de la reunió que el president espanyol, Pedro Sánchez, va mantenir amb Macron. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, les dues formacions treballen per “construir un projecte comú” i les dues formacions són “socis preferents” amb una relació “fluida”.

