Quatre detinguts per una violació en grup a Molins de Rei

Quatre joves han estat detinguts per una violació en grup a una noia que sortia de la discoteca Be Disco de Molins de Rei. Els Mossos els van detenir fa uns dies, segons ha avançat la Cadena SER , en el marc de la investigació que s'està realitzant.Els fets van passar el passat 19 de maig a les sis de la matinada. Segons informa el mitjà, mitja dotzena de joves es van abraonar contra la jove a les portes de la discoteca i se la van emportar cap al cotxe, introduint-la al maleter. La van abandonar a Sant Boi de Llobregat, que està a 15 minuts de viatge en cotxe des de Molins.La noia no recordava gairebé res, amb la roba estripada, però va poder donar una indicació que va ser clau en la detenció dels joves: va mossegar-ne un al coll.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)