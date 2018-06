Sánchez i Urkullu acorden abordar l’acostament dels presos bascos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, han acordat aquest dilluns la creació d’un grup de treball bilateral que abordarà les 37 matèries pendents de traspassat que marca l’Estatut basc, entre les quals un traspàs de la competència de presons així com una "modificació de la política penitenciària" per adequar-la a "el context polític" i deixar enrere el “caràcter d’excepcionalitat” de la dispersió dels presos d’ERA.Així ho ha apuntat el lehandakari a la roda de premsa posterior a la reunió de dues hores que tots dos han mantingut per obrir la ronda de contactes del president espanyol amb tots els presidents autonòmic, i que té com a data assenyalada el 9 de juliol, quan s’ha de trobar amb el president de la Generalitat, Quim Torra.A més d’abordar les transferències pendents i la política penitenciària, la comissió també tractarà el traspàs de la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social. Sánchez i Urkullu també han acordat convocar una reunió de la Comissió Mixta de Transferències al mes de juliol per parlar del traspàs de dues línies de ferrocarril, i una altra per aconseguir la retirada o resolució de diferents recursos que el govern de Mariano Rajoy va presentar contra lleis i decrets basques.El lehendakari ha afirmat que la d’aquest dilluns ha estat una reunió "cordial" on tots dos han "obert una porta a una relació institucional normalitzada". Urkullu ha destacat la "diferència" entre el govern de Sánchez i el de Rajoy, que no el va rebre en la seva segona legislatura com a lehendakari.Fonts del govern espanyol també ham destacat que ha estat una reunió “molt pràctica” on Sánchez ha transmès al lehendakari que treballarà per a la sostenibilitat de les pensions i li ha mostrat el seu ànim de reduir la “dinàmica de conflictivitat” de l’anterior executiu.Les mateixes fonts apunten que en aquesta comissió bilateral s’hi abordarà un acostament de presos. “És una evidència que ETA ha finalitzat i el govern ara no descobreix res que no hagi dit Sánchez que ha parat d’un procés que segurament inclourà l’acostament dels presos”, han apuntat.En aquest sentit, han insistit que el president del govern espanyol ja s’ha pronunciat en aquesta direcció tan pel que fa als presos d’ETA com els independentistes catalans.Amb tot, Urkullu ha apuntat la possibilitat “d’una modificació de la política penitenciària” malgrat que és “conscient de les cauteles” del president del govern espanyol pel que fa a “l’atenció de les víctimes del terrorisme”.En aquest sentit ha destacat que la política del govern basc és preservar la memòria de les víctimes del terrorisme i també les “víctimes de repressió il·lícita”, i ha apuntat que considera l’acostament un pas per a la “normalització en la convivència de la societat basca”.El propi lehendakari ha apuntat que aquest grup de treball no té data concreta per a possibles acords en la modificació de la política penitenciària.A més de l’acostament de presos, la comissió de treball tindrà com a prioritat la transferència de la competència de presons i del règim econòmic de la Seguretat Social. “Ja hi ha hagut una trobada entre la ministra Batet i Erkoreka per avançar en l’anàlisi de les transferències pendents, i la trobada d’aquest dilluns ratifica aquesta voluntat de treball compartit entre els dos governs”, ha dit el lehendakari.A més d’aquesta comissió per a les 37 transferències, els dos governs han acordat reunir al juliol la Comissió Mixta de transferències perquè abordi en exclusiva el traspàs de dues línies de ferrocarril al govern basc. A més, els dos governs es reuniran també per intentar una retirada de recursos que el govern de Mariano Rajoy va plantejar al TC contra lleis basques.Urkullu i Sánchez han parlat també de la necessitat d’impulsar el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, malgrat que el lehendakari no s’ha referit en cap moment. Segons Urkullu, en el 40è aniversari de la Constitució “potser seria bo que es pogués donar una convenció sobre la causa de la Constitució tal com es va negociar i acordar el 1978, on per a la singularitat de l’autogovern cobra molta importància la interpretació dels drets històrics del poble basc”.

