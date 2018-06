Bustos torna demà al banc dels acusats pel cas Mercuri

Manuel Bustos tornarà a seure al banc dels acusats aquesta setmana en un nou judici del cas Mercuri . Es tracta de la vista corresponent a la peça 30, que fa referència a la presumpta retirada de multes de trànsit a la seva dona i als seus dos fills. Se celebrarà els propers 26, 27 i 28 de juny a la secció desena de l'Audiència de Barcelona.L'exalcalde de Sabadell està acusat dels delictes de tràfic d'influències i prevaricació i s'enfronta a una pena de quatre anys de presó. Segons els advocats de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, es tracta d'una de les peces "amb més material probatori", motiu pel qual confien que el jutge acabi fallant en favor seu."Aquest escenari podria suposar la seva entrada a presó", alerten els lletrats que recorden que Bustos ja compta amb una condemna d'un any i quatre mesos de presó per un delicte de tràfic d'influències en la contractació d'una persona a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Opinen que és "poc probable" que el magistrat contempli alguna mesura atenuant en cas d'emetre una nova sentencia condemnatòria, com sí va passar amb l'anterior.L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos afronta aquesta setmana el judici que podria acabar suposant la seva entrada a la presó. L'exbatlle està acusat dels delictes de tràfic d'influències comesos per una autoritat en concepte d'autor material i de prevaricació en concepte d'inductor.També està acusat per aquesta peça l'exintendent de la Policia Local de Sabadell, Josep Miquel Duran, a qui li atribueixen els delictes de tràfic d’influències comesos per un funcionari públic com autor material, de malversació de cabals públics, de falsedat documental i de prevaricació administrativa. A banda, l'exdirector de l'àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament de la ciutat, Xavier Izquierdo, també està investigat per un delicte de malversació de cabals públics en qualitat de còmplice.Aquesta vista fa referència a dues retirades de multes a la dona de Bustos i als seus dos fills que van tenir lloc l'any 2012. El primer episodi va succeir el 28 de març d'aquell any al voltant de les sis de la tarda quan la dona del batlle va estacionar indegudament el seu vehicle en una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Vallès de la població i va rebre una sanció de prop de 200 euros. La muller de Bustos va trucar a l'exalcalde i aquest va contactar amb el llavors cap del cos policial, Josep Miquel Duran per donar-li indicacions "per arreglar aquesta situació tan farragosa", segons es desprèn de les transcripcions de les escoltes telefòniques que van fer els Mossos d'Esquadra durant la investigació.Duran va donar les ordre necessàries per anul·lar la multa. El procés va incloure l'enviament de diversos correus electrònics a la secció de multes de l'Agència Tributària de Multes de Sabadell, que l'acusació popular aportarà com a prova juntament amb les escoltes telefòniques.El segon incident va ocórrer el 22 de juny de 2012 quan els dos fills de Bustos van estacionar un cotxe en una altra zona de càrrega i descàrrega i la grua va emportar-se'l al dipòsit municipal. En aquest cas es va expedir el butlletí de denúncia i la infracció de tràfic corresponent. En assabentar-se, Bustos va trucar Duran que va assegurar-li que ho resoldria. Després l'exalcalde va tornar a trucar els seus fills per dir-los que anessin cap a les dependències del dipòsit municipal de Can Marcet de Sabadell per recuperar el seu vehicle.Allà es van reunir amb Duran i l'exdirector de l'àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament, Xavier Izquierdo. Duran va abonar la taxa de 133,50 euros de la grua i després va obrir la caixa forta del dipòsit per agafar els diners d'allà. Paral·lelament un agent del cos policial va treure el cotxe per la porta del darrera del dipòsit fins el carrer d'Horta Novella on els fills de Bustos el van recollir.Segons ha explicat Presentación Galera, l'advocada de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció responsable d'aquesta causa, és tracta d'una de les peces on més clar es veu que l'exalcalde tenia "un patró de conducta" que anava reproduint. En aquesta línia apunta que en les diverses peces que integren el 'cas Mercuri' sempre apareixen els mateixos delictes de tràfic d'influències, malversació de cabals i falsedat documental.L'advocada es mostra esperançada amb la decisió del jutge, ja que revela que es tracta d'una peça "amb molt material probatori" i que no es basa en indicis. Tot i que preveu que la defensa torni a argumentar que les escoltes telefòniques són il·legals, Galera espera que la causa es resolgui en el seu favor perquè ja hi ha una sentència ferma que entre d'altres evidències es basava en aquestes gravacions.Així mateix diu que veu poc probable que el jutge contempli alguna mesura atenuant en cas d'emetre una sentència condemnatòria, com sí va passar amb sentencia per un delicte de tràfic d'influències en la contractació d'una persona a l'Ajuntament de Montcada i Reixac.En aquella ocasió el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre l'entrada a presó de l'exalcalde de Sabadell, després d'haver estat condemnat a un any i quatre mesos de presó per un delicte de tràfic d'influències. El Tribunal va determinar que, si durant cinc anys no cometia cap delicte no hauria d'entrar a la presó. Aquest període de temps es va reduir a dos anys perquè Bustos va cursar un pla de formació sobre bones pràctiques a l'administració pública.La fiscalia i la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demanen 4 anys de presó i 12 anys d'inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu i per l'exercici d'ocupació o càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal, durant el temps de condemna. També exigeixen una multa de 400 euros per a l'exalcalde.En el cas de Duran, demanen sis anys i sis mesos de presó amb dinou anys d'inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu i per l'exercici d'ocupació o càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant el temps de condemna i diverses multes: una de 400 euros, una altra de 18 euros diaris durant un any i una darrera de 12 euros diaris durant dotze mesos.Pel que fa a Izquierdo, s'enfronta a una multa a raó de 12 euros diaris durant 5 mesos i 5 mesos de suspensió d'ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics.A més, demanen que Duran i Izquierdo indemnitzin l'Ajuntament amb 133,5 euros per restituir els diners desviats en concepte de responsabilitat civil i que l'excap de la Policia Local també indemnitzi l'Agència Tributària sabadellenca amb 200 euros per una multa indegudament anul·lada i no satisfeta.A banda de les dues peces del ''cas Mercuri' esmentades, n'hi ha catorze més que estan pendents de l'obertura de judici oral. La més important és la peça 1, perquè és la que ha de demostrar les sospites de la fiscalia anticorrupció sobre el cobrament de comissions per part d'empreses a membres de l'Ajuntament de Sabadell per aconseguir obres públiques a la ciutat. Una altra de les destacades és la que investiga l'empresa de neteja viària i recollida de residus Smatsa.En concret, la policia està analitzant si Smatsa va finançar de forma irregular un acte de campanya del PSC de Sabadell l'any 2011, mesos abans de la renovació del contracte d'escombraries. Aquesta concessió és la més important de l'Ajuntament de la capital vallesana, ascendeix a 19 MEUR anuals i té una durada de 20 anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)