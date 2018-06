VÍDEO La selecció sueca clama contra el racisme per les amenaces rebudes per la derrota contra Alemanya

Tolerància zero amb el racisme. Així s'ha expressat la selecció de Suècia des del Mundial de Rússia 2018, després que Jimmy Durmaz, migcampista de l'equip, rebés amenaces racistes per provocar la falta que va desembocar en la derrota contra Alemanya. Tot l'equip li ha donat suport en un vídeo, amb ell llegint un comunicat.Arran del gol a l'últim minut de Toni Kroos, Durmaz i la seva família van rebre moltíssimes amenaces de mort. "Que et diguin ‘negre sanguinari’, ‘assassí suïcida’..., per mi i per la meva família és inacceptable", afirma en el vídeo.

