L'exalcalde de Tortosa Joan Sabaté, nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona

L’exalcalde de Tortosa Joan Sabaté i Borràs serà el nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, li ha comunicat la seva designació aquest mateix dilluns al matí. Sabaté, que és president de l’agrupació local del PSC de Tortosa i membre del Consell Nacional del PSC, retornarà a la primera línia política en substitució de Jordi Sierra.Joan Sabaté (Tortosa, 1958) va ser regidor de l’ajuntament de la seva ciutat entre els anys 1991 i 1999, i en va ser l’alcalde entre el 1999 i el 2007. Aquest històric dirigent socialista també ha estat senador en diverses etapes, del 2000 al 2003, del 2006 al 2008 i del 2011 al 2015. Sabaté també va ser diputat al Parlament de Catalunya del 2003 al 2006.El nou subdelegat a Tarragona és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i, actualment, exerceix de professor a l’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, on té plaça.Segons fonts del partit, Sabaté ha estat escollit per donar més pes a les Terres de l’Ebre en els càrrecs més visibles del partit, on el protagonisme recau a dia d’avui en parlamentaris i alcaldes del Camp de Tarragona.En declaracions a l’ACN, Joan Sabaté ha afirmat que està preparat per incorporar-se “de forma immediata en el càrrec” i fer el traspàs amb el seu predecessor, Jordi Sierra.

