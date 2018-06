​ERC confirma que no renuncia a «cap via democràtica i pacífica» per la independència

ERC ha confirmat avui que la ponència que debatrà en una conferència política el 30 de juny i l'1 de juliol explicita que el partit no renuncia a "cap via democràtica i pacífica" per materialitzar la República catalana, tal i com va avançar NacióDigital Ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en la qual ha explicat que així s'ha establert després de les esmenes de la militància i que substitueix el text inicial, en el qual s'apostava per la multilateralitat.També reivindica el referèndum de l'1-O i defensa la necessitat de teixir complicitats per sumar suports a l'independentisme i crear noves oportunitats per fer efectiva la República.

