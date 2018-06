ComScore i l'OJD certifiquen que NacióDigital és el diari digital més llegit en català

és el líder sòlid de la premsa digital en català. Ho certifiquen tant les dades d'OJD –que atorguen de nou a aquest mitjà la primera posició– així com les del mesurador comScore del darrer mes de maig. Aquests dos són els principals rànquings que usa el sector de la premsa digital.és líder a comScore amb un total d'1.725.000 lectors. La segona posició recau a l'edició digital de l'Ara amb 1.605.000 lectors seguit d'El Món, amb 1.310.000, Vilaweb amb 1.113.000 i El Punt Avui amb 670.000. ElNacional.cat té, en la suma de les seves edicions en català, castellà i anglès, un total de 2.700.000 lectors. El mesurador ComScore no fa diferència per llengua.En el cas d'OJD, que sí fa un rànquing dels dominis només en català,també manté el lideratge. El maig el va tancar amb 3.062.607 d'usuaris únics i gairebé 11 milions de pàgines vistes amb un augment del 5,89% en el número total de lectors. Per contra, els seguidors han registrat durant el mes passat una tendència a la baixa. Així, l'Ara segueix en segona posició amb 2.383.155 únics seguit d'El Nacional amb 2.100.196 i Vilaweb amb 1.994.832 usuaris únics. La plataforma de continguts virals Catalunya Diari se situa amb 1.801.577 lectors seguida d'El Món amb 1.356.494. L'edició digital d'El Punt Avui acumula 767.175 lectors i la d'El Periódico en català 406.432.El dia de més audiència del diari el mes passat va ser el dilluns 14 de maig, quan es va investir com a president de la Generalitat Quim Torra, amb 272.558 usuaris únics. Una dada rellevant a l'hora de valorar les dades és la del temps de lectura, és a dir l'estada del lector a la pàgina i l'atenció que para als seus continguts, ja sigui en un article concret o saltant d'un a l'altre. Aquesta és una variable que s'associa a la qualitat del mitjà, a la capacitat de retenir l'interès dels lectors.D'entre els diaris,encapçala el rànquing amb 8 minuts i 28 segons. El segueixen El Punt Avui i l'Ara amb una forquilla que va entre els 6 i els 7 minuts. Rac1 té una permanència a la pàgina de més de 13 minuts, un fet que s'explica per l'audiència dels podcasts dels seus programes.I perquè són diferents les dades d'OJD de les de ComScore? Ambdós rànquings, liderats per aquest diari, es diferencien que en el cas de l'OJD es compten navegadors únics per dispositius –i, per tant, es pot duplicar una mateixa persona que visiti el diari a través del portàtil, el mòbil i la tauleta per exemple– mentre que comScore avalua lectors reals a partir de combinar elements de mesura purament quantitatius i enquestes amb mesuradors als dispositius.

