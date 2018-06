L'Àrea Metropolitana crearà una aplicació per gestionar les zones de càrrega i descàrrega

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat aquest dilluns que busca unificar el model de distribució urbana de mercaderies (DUM) a la Metròpolis Barcelona, que fins al moment depèn exclusivament de la regulació municipal. Segons un comunicat d'aquest dilluns, l'AMB crearà en un futur una aplicació per a la gestió de les zones de càrrega i descàrrega a nivell metropolità i desenvoluparà un programa de suport a empreses per promoure flotes sostenibles.El 20% de la mobilitat metropolitana està generada per vehicles de distribució urbana de mercaderies –que suposen el 40% de les emissions contaminants, segons l'AMB-, i "existeix una normativa bastant dispersa i falta d'uniformitat en horaris i criteris d'accés per a la distribució de mercaderies", ha explicat el vicepresident de l'Àrea Metropolitana, Antoni Poveda.Segons Poveda, és necessari uniformar la normativa a nivell metropolità de les zones d'estacionament i la diversitat de normatives, perquè "la falta d'estàndards adoptats per tots els agents dificulta la implementació de les TIC per fer una distribució més uniforme i eficient".L'AMB preveu crear un marc regulador comú per al conjunt de l'àrea metropolitana que "afavorirà la transició cap a un model comú de DUM més eficient i sostenible", tenint en compte criteris, horaris i infraestructures.Així mateix, estudiarà mesures d'optimització per evitar, entre altres, problemes de congestió viària, i ha apuntat que desenvoluparà una plataforma tecnològica –prevista per implementar a finals del 2019- a través d'una aplicació que permetrà i facilitarà a les empreses la càrrega i descàrrega de forma homogènia a l'àrea metropolitana.L'AMB també ha afirmat que treballa perquè aquesta iniciativa vagi acompanyada d'un programa de subvencions de suport a empreses, amb assessorament, per promoure l'ús de flotes sostenibles en la distribució urbana de mercaderies.Sobre la sostenibilitat de les flotes, Poveda ha dit que "reduir l'ús de vehicles més contaminants en aquest segment de mobilitat és una necessitat imperiosa", i ha assenyalat que l'augment de la congestió del tràfic i la preocupació per la qualitat de l'aire converteixen la distribució urbana en una prioritat.

