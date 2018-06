​Mercè Conesa s'acomiada de la Diputació «convençuda de la fortalesa del món local»

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha oficialitzat la seva renúncia com a presidenta de la corporació en un ple extraordinari celebrat aquest dilluns. Ho ha fet "convençuda de la fortalesa del món local i del paper decisiu de la Diputació de Barcelona", assegurant que "quan miro enrere per fer balanç d’aquesta etapa, és inevitable recordar els embats de la crisi econòmica que també aquí ens han obligat a treballar més intensament per revertir situacions que posaven en perill serveis fonamentals per a les persones".Durant la seva intervenció, Mercè Conesa ha afirmat que "ha estat un gran honor presidir aquesta institució que, sobretot, ens ha donat l’oportunitat de treballar amb món local, conjuntament amb el món local". A més, també s’ha mostrat convençuda que "allò que ara fa poc més d’un segle anhelava la Mancomunitat, és ja un present que no ens ha de fer defallir en la consecució del futur per un país modern, pròsper i ple d’oportunitats".En aquest sentit, la presidenta de la Diputació ha assegurat que "ens caldrà continuar mirant lluny, però treballant d’aprop per viure en una Catalunya plena en els fonaments de la democràcia" i "sense exiliats, presos polítics ni alcaldes i alcaldesses imputats per qüestions ideològiques".La presidenta de la Diputació ha acabat el ple reivindicant tres idees. La primera, la necessitat de fer política "des del cor", ja que "si prenem les decisions tenint en compte els efectes sobre les persones, segur que seran decisions més justes". En segon lloc ha destacat la necessitat de continuar apoderant les dones, on ha recordat que creu "en un futur on la dona sigui present als llocs de presa de decisió, a tots, als més importants". Finalment, ha demanat que el plenari de la Diputació mantingui les formes, ja que "es pot dir tot des del respecte, l’educació; perquè el ple representa, també, el que està passant a la societat. Si volem una societat que avanci amb cohesió, hem de poder discrepar sempre des d’aquesta forma de respecte envers del que pensen els altres encara que hi estiguem diametralment oposats".Amb la renúncia d’aquest dilluns, Mercè Conesa tanca una etapa a la Diputació de Barcelona que va començar al 2011 quan va ser elegida vicepresidenta de la corporació de l’Àrea d'Atenció a les Persones, càrrec que va ostentar durant el mandat passat. Conesa va ser nomenada presidenta de la Diputació l’any 2015.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)